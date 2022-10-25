На Кубани урожай 2022 года превысил 15 млн тонн зерновых

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край стал лидером среди регионов России в сельхозпроизводстве. В этом году на Кубани собрали 15 млн тонн зерновых. Губернатор отметил, что своим трудом аграрии заслужили высокие награды.

– В битве за урожай регион снова стал первым. Сегодня кубанский каравай весит – 15 млн 100 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. В этом году собран рекордный урожай пшеницы – 10 млн 700 тысяч тонн. И этот результат удалось получить в условиях новых вызовов – беспрецедентных санкций, трудностей с покупкой удобрений, обслуживанием сельхозтехники. Аграрии сделали все, чтобы на столах жителей были качественные и натуральные продукты, – сказал Вениамин Кондратьев.

Впервые в Краснодарском крае аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн подсолнечника. А виноградари впервые за 15 лет собрали более 240 тысяч тонн винограда.

На празднике урожая 14 работников сельского хозяйства, показавшие лучшие результаты, получили федеральные и краевые награды. А пятерым передовикам жатвы вручили ключи от новых автомобилей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодарском крае стартовала новая мера поддержки импортозамещающих производств. Каждый производитель сможет получить до 300 млн рублей. Такого механизма стимулирования предприятий нет ни в каком другом регионе России.