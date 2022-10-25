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НовостиОбщество25 октября 2022 12:31

Три микрорайона Сочи остались без воды из-за оползня

Подачу воды планируется стабилизировать до конца 26 октября
Ангелина НАЗАРЧУК
В ликвидации ситуации задействовано 20 человек и 7 единиц техники.

В ликвидации ситуации задействовано 20 человек и 7 единиц техники.

В Сочи на улице Ландышевой из-за сильных ливней сошел оползень. Сель повредил магистральный коллектор диаметром 600 миллиметров. Канализационная сеть обслуживает не менее 10 тысяч человек.

Для того, чтобы выполнить все необходимые восстановительные работы, специалистам водоканала придется отключить воду. Без водоснабжения останутся микрорайоны Новый Сочи, Русская Мамайка и Донская.

- В ликвидации ситуации задействовано 20 человек и 7 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МУП “Водоканал” Сочи.

К слову, работы планируют завершить до конца 26 октября. Далее начнется плавное наполнение системы водоснабжения.