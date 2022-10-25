Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 12:54

В Краснодаре дольщикам проблемного ЖК «Парусная регата» начали вручать ключи от квартир

Дом ввели в эксплуатацию в сентябре 2022 года
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жилой комплекс «Парусная регата» начали строить еще в ноябре 2014 года и должны были завершить в 2017-м. Однако застройщик не справился со взятыми на себя обязательствами. И в 2018 году объект признали проблемным.

Два здания проблемного ЖК ввели в эксплуатацию в сентябре 2022 года. А в октябре дольщики начали получать ключи от долгожданных квартир.

- Дом поставили на кадастровый учет, и 25 октября первым жильцам вручили ключи от жилья. Все собственники получат их в порядке очереди, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Еще один дом в ЖК «Парусная регата» планируют достроить в январе 2023 года.