В Краснодаре дольщикам проблемного ЖК «Парусная регата» начали вручать ключи от квартир

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жилой комплекс «Парусная регата» начали строить еще в ноябре 2014 года и должны были завершить в 2017-м. Однако застройщик не справился со взятыми на себя обязательствами. И в 2018 году объект признали проблемным.

Два здания проблемного ЖК ввели в эксплуатацию в сентябре 2022 года. А в октябре дольщики начали получать ключи от долгожданных квартир.

- Дом поставили на кадастровый учет, и 25 октября первым жильцам вручили ключи от жилья. Все собственники получат их в порядке очереди, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Еще один дом в ЖК «Парусная регата» планируют достроить в январе 2023 года.