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НовостиОбщество25 октября 2022 12:58

Торжественные проводы мобилизованных прошли в военкомате Сочи

На курорте создали оперштаб по мобилизации
Ангелина НАЗАРЧУК
В Адлерском районе Сочи торжественно провели мобилизованных. Фото: администрация города

В Адлерском районе Сочи торжественно провели мобилизованных. Фото: администрация города

В Адлерском районе Сочи торжественно проводили мобилизованных. Родные прощались с защитниками родины в военкомате. На проводах присутствовал и заместитель мэра Сочи Вадим Снегирев.

- Они убывают в Краснодар в распределительный центр, откуда будут направлены в учебный центр с целью переподготовки, после чего их отправят для выполнения поставленных задач, - рассказал Вадим Снегирев.

К слову, на курорте был создан оперштаб по вопросам мобилизации. С семьями проводят необходимые мероприятия, оказывают любую поддержку - от психологической до финансовой. Адресную помощь получают все обратившиеся.