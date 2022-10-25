Торжественные проводы мобилизованных прошли в военкомате Сочи

В Адлерском районе Сочи торжественно провели мобилизованных. Фото: администрация города

В Адлерском районе Сочи торжественно проводили мобилизованных. Родные прощались с защитниками родины в военкомате. На проводах присутствовал и заместитель мэра Сочи Вадим Снегирев.

- Они убывают в Краснодар в распределительный центр, откуда будут направлены в учебный центр с целью переподготовки, после чего их отправят для выполнения поставленных задач, - рассказал Вадим Снегирев.

К слову, на курорте был создан оперштаб по вопросам мобилизации. С семьями проводят необходимые мероприятия, оказывают любую поддержку - от психологической до финансовой. Адресную помощь получают все обратившиеся.