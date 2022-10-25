Программу по заключению соцконтрактов реализовали на Кубани почти на 100%

С 1 июля этого года администрация увеличила единовременные выплаты по соцконтрактам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае программу по заключению соцконтрактов реализовали на 97%. На это было выделено не менее 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

- За этот год планируем заключить 9911 социальных контрактов. Мера господдержки очень популярна среди населения, - рассказала Анна Минькова.

К слову, жители Краснодарского края заключили уже 9630 договоров. В основном контракты связаны с поиском работы. На втором месте - предпринимательская деятельность. Меньше всего люди заключают контракты, связанные с ведением личного подсобного хозяйства.

Кстати, с 1 июля этого года администрация увеличила единовременные выплаты по соцконтрактам. Теперь желающие развивать свое дело и вести личное подсобное хозяйство могут получить от государства 200 тысяч рублей, а начинающие индивидуальные предприниматели – 350 тысяч рублей.