Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 13:09

Программу по заключению соцконтрактов реализовали на Кубани почти на 100%

На это было выделено более 1,1 млрд рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
С 1 июля этого года администрация увеличила единовременные выплаты по соцконтрактам.

С 1 июля этого года администрация увеличила единовременные выплаты по соцконтрактам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае программу по заключению соцконтрактов реализовали на 97%. На это было выделено не менее 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

- За этот год планируем заключить 9911 социальных контрактов. Мера господдержки очень популярна среди населения, - рассказала Анна Минькова.

К слову, жители Краснодарского края заключили уже 9630 договоров. В основном контракты связаны с поиском работы. На втором месте - предпринимательская деятельность. Меньше всего люди заключают контракты, связанные с ведением личного подсобного хозяйства.

Кстати, с 1 июля этого года администрация увеличила единовременные выплаты по соцконтрактам. Теперь желающие развивать свое дело и вести личное подсобное хозяйство могут получить от государства 200 тысяч рублей, а начинающие индивидуальные предприниматели – 350 тысяч рублей.