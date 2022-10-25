В Анапе мужчина сорвался со склона в районе спуска «800 ступеней»

Спасатели эвакуировали мужчину и передали скорой. Фото: https://t.me/kubanspas

В Анапе мужчина сорвался со склона горы. Спасатели эвакуировали его в районе спуска «800 ступеней».

- С высокого скалистого берега сорвался 39-летний турист из Ростова-на-Дону, самостоятельно подняться он не смог, очевидцы обратились за помощью в экстренные службы, - сообщили в аварийно-спасательной службе «Кубань-Спас». - Прибывшие на место вызова спасатели Анапского отряда обнаружили мужчину с рассечением кожных покровов головы.

Спасатели оказали первую помощь, как только добрались до пострадавшего. С помощью специального альпинистского снаряжения его транспортировали и передали в скорую медицинскую помощь.