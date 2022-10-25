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НовостиОбщество25 октября 2022 13:17

Научный фестиваль для студентов и школьников стартовал в Краснодарском крае

Мероприятия организуют на 23 площадках
Ангелина НАЗАРЧУК
Ребята узнали, как меняются свойства веществ, которые погрузили в жидкий азот. Фото: администрация региона

Ребята узнали, как меняются свойства веществ, которые погрузили в жидкий азот. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае стартовал научный фестиваль. «НАУКА 0+ Кубань» была создана для школьников и студентов. Ученые в течение недели проводят различные мастер-классы, интеллектуальные игры, лекции и так далее. За 7 дней проводятся не менее 94 мероприятий, которые проходят на 23 площадках.

- Благодаря фестивалю молодежь сможет познакомиться с последними достижениями мировой и российской науки, побывать в лабораториях и лично понять, как именно наука влияет на качество жизни, - отметила министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

К слову, школьники и студенты в первый день уже смогли поучаствовать в работе шести интерактивных площадок «Научная мастерская». Ребята узнали, как меняются свойства веществ, которые погрузили в жидкий азот.