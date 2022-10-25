К поискам потерявшихся в горах Сочи туристов привлекли вертолет МЧС

Поиски продолжаются. Фото: ЮРПСО МЧС России

Спасатели продолжают второй день подряд искать туристов в горах Сочи. МЧС уже привлекли вертолет. Специалисты осматривают территории рядом с руслом реки Медовеевки и в ее окрестностях в сторону горы Ачишхо. Также ведутся поиски непосредственно рядом с селом Медовеевки и рекой Чвижепсе.

- В 14:10 с базы ЮРПСО МЧС вылетел вертолет КА-32 для проведения поиска с воздуха и доставки в горно-лесную местность еще одной поисковой группы, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели уже высадились из вертолета в районе горы Сапун. Кстати, специалистам пришлось спускаться по альпинистскому снаряжению.

На данный момент известно, что туристам по 19 лет. Один из них - житель Сочи, другой – Челябинской области. Поиски продолжаются.