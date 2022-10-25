Спецназовцы из ЛНР выступили на сцене в Краснодаре

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Действующие военнослужащие Луганской Народной Республики и ветераны боевых действий стали участниками иммерсивного шоу. Они сыграли в киноспектакле «Вежливые люди» на сцене Театра драмы в Краснодаре.

- Иммерсивный кино-театрализованный шоу-проект состоялся при поддержке Росгвардии. Его уникальность в том, что зритель в реальном времени видит работу спецназа и другие театрализованные сцены, основанные на реальных событиях, получает максимальный эффект погружения в происходящее, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Художественный руководитель проекта – участник СВО, общественный деятель ЛНР, продюсер и сценарист Роман Разум рассказал, что главная цель проекта — показать людям, насколько на самом деле коварно фашистское зло и продемонстрировать молодежи доблесть и отвагу российских бойцов.