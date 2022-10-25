В Сочи по нацпроекту дополнительно отремонтируют 20 улиц

На данный момент, работы ведутся на улице Краснофлотской в Адлерском районе курорта. Фото: администрация региона

Администрация Сочи планирует дополнительно отремонтировать 20 улиц до конца 2022 года. Дорожное покрытие заменят по нацпроекту. На данный момент работы ведутся на улице Краснофлотской в Адлерском районе курорта.

- Возможность добавить ее в список запланированных к ремонту в текущем году появилась благодаря оптимизации технологических процессов при выполнении работ на объектах 2022 года, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, ремонт уже выполнен на 85%. Все необходимые работы планируют завершить до середины ноября.

Кстати, в 2023 году мэрия Сочи собирается привести в порядок 32 автомобильные дороги общей протяженностью более 35 километров.