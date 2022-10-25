Кубань стала третьей среди регионов России по числу дел о дискредитации армии

В российские суды подали около 4,8 тысяч административных дел о дискредитации армии России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кубань стала третьей среди регионов России по числу дел о дискредитации Российской армии. В суды Краснодарского края с марта по октябрь нынешнего года поступило 164 дела. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Возглавляет топ-3 Москва. Там в городские суды направлено 632 дела. На втором месте оказался Санкт-Петербург - 247 дел. Замыкают список регионов Омская область, Тува и Карачаево-Черкесия.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», всего за этот период в суды нашей страны поступило около 4,8 тысячи административных дел о дискредитации армии России.