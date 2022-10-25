Международный форум по развитию горнолыжного отдыха состоится в Сочи с 30 октября по 3 ноября

Для всех участников организуют индивидуальные консультации. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи пройдет международный форум по развитию горнолыжного отдыха. Мероприятие состоится с 30 октября по 3 ноября. На форум "Горы. Туризм. Бизнес" приедут не менее 60 представителей различных курортов, а также примут участие и частные инвесторы.

- Главная цель форума – запустить новые законодательные проекты для развития и поддержки отраслей туризма и горнолыжного отдыха в России, - рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

На форуме будет обсуждаться маркетинг территорий и турпродуктов. Для всех участников организуют индивидуальные консультации.