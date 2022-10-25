Бывший мэр Краснодара рассказал о подготовке к СВО

Фото: t.me/PervyshovEA

Бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы, Евгений Первышов отправился добровольцем в зону СВО. Перед этим его направили в центр подготовки в Ростовской области. На полигоне он обучается боевой стрельбе, медицине и взрывному делу. В соцсетях Первышов рассказал, как проходит подготовка к отправке на фронт.

- На полигоне встретил много добровольцев. Все готовы защищать Родину и выполнять задачи Верховного Главнокомандующего, рвутся на передовую. Огромные слова благодарности всем, кто готовит бойцов перед отправкой в зону СВО, - написал Евгений Первышов.

Фото: t.me/PervyshovEA

Депутат добавил, что организация занятий на самом хорошем уровне, они проходят четко и слаженно.

- Большой упор на стрельбы и военную медицину. Подробно разбирают минно-взрывное дело - противник активно использует этот метод ведения войны. Прибывших в полном объеме обеспечивают всем необходимым, каждый получает комплект полевой и зимней формы, - заключил Евгений Первышов.