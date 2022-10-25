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НовостиОбщество25 октября 2022 14:06

Мобилизованным предпринимателям Краснодарского края предоставят кредитные каникулы

Их можно оформить на сайте банка
Ангелина НАЗАРЧУК
Они рассчитываются от срока мобилизации, увеличенного на 90 дней

Они рассчитываются от срока мобилизации, увеличенного на 90 дней

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае мобилизованным предпринимателям начали предоставлять кредитные каникулы. Их можно оформить на сайтах несколько банков.

К слову, форму для предоставления кредитных каникул может заполнить любой член семьи. Необходимо просто знать паспортные данные заемщика и основные реквизиты кредитного договора.

- Предприниматели при мобилизации могут рассчитывать на предоставление кредитных каникул. Они рассчитываются от срока мобилизации, увеличенного на 90 дней, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.