Мобилизованным предпринимателям Краснодарского края предоставят кредитные каникулы

Они рассчитываются от срока мобилизации, увеличенного на 90 дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае мобилизованным предпринимателям начали предоставлять кредитные каникулы. Их можно оформить на сайтах несколько банков.

К слову, форму для предоставления кредитных каникул может заполнить любой член семьи. Необходимо просто знать паспортные данные заемщика и основные реквизиты кредитного договора.

- Предприниматели при мобилизации могут рассчитывать на предоставление кредитных каникул. Они рассчитываются от срока мобилизации, увеличенного на 90 дней, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.