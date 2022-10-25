В Сбере рассказали о страховых случаях с жильём на Юге России и в СКФО

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

В СберСтраховании проанализировали обращения клиентов по программам «Защита дома» и «Ипотечное страхование недвижимости». Выяснилось, что 77% заявлений россиян приходится на случаи, когда жильцов затапливают соседи: за 9 месяцев 2022 года в компанию обратилось 8 тыс. человек — на 14% больше, чем год назад. Далее в списке — пожары (8% обращений), гражданская ответственность (8%), стихийные бедствия (3%), иные риски: противоправные действия третьих лиц, удары молнии и другие (4%). Всего в России по объёму выплат лидируют заливы (41%) со средней выплатой в 49 тыс. рублей и пожары (39%) с выплатой в 434 тыс. рублей. Самый «дорогой» залив за 9 месяцев обошёлся компании почти в 1 млн рублей. За пожар клиент максимально получил 8,1 млн рублей.

Кроме того, клиенты СберСтрахования стали чаще обращаться за урегулированием по программам ипотечного и добровольного страхования квартир. Так за 9 месяцев 2022 года компания фиксирует рост количества заявлений на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сумма выплат выросла на 29% и составила около 1 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«Более половины клиентов СберСтрахования-владельцев квартир на территории работы Юго-Западного банка обращались в страховую компанию с ущербом из-за заливов (67%). Основная часть заявлений получена от жителей Краснодарского края (48%), Ростовской области (21%) и Ставропольского края (14%). Отмечу, что наличие полиса убережёт владельца квартиры от затрат на ремонт жилья: при наступлении страхового случая страховая компания полностью возместит ущерб. Это очень важно в ситуациях, когда семья уже имеет весомые финансовые обязательства по выплате ипотеки и не всегда может себе позволить оплачивать дорогостоящий ремонт».

Программа «Защита дома» — надёжный способ защитить жильё: квартиру, апартаменты, частный дом или дачу. Причём, сразу от всех самых распространённых рисков: залива, пожара, противоправных действий третьих лиц (краж и так далее), стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Чтобы оформить страховку, необязательно быть собственником квартиры. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных трат. Полис можно купить в любом отделении СберБанка или дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования. 11 и 12 ноября клиенты СберСтрахования смогут защитить квартиры по программе «Защита дома» с выгодой 40%. Приобрести полис на специальных условиях можно будет в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Такие условия приурочены к акции Зелёный день, которую Сбер проводит уже пятый год подряд.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«СберСтрахование предоставляет клиентам 2 программы по защите недвижимости: ипотечное и добровольное страхование. Ипотечный полис клиент может дополнить опциями, которые сделают его аналогичным страховке по добровольному страхованию жилья, например, можно включить риски гражданской ответственности. Количество страховых событий по данному риску выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Всего по гражданской ответственности было урегулировано 8% заявлений в 2022 году. Примечательно, что две трети (65%) случаев происходит именно по ипотечным программам, а 35% заявлений приходится на полисы по добровольному страхованию жилья».