В Краснодаре составили рейтинг самых популярных мероприятий Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре назвали топ-10 самых популярных событий за неделю. Рейтинг обновляется каждый день. Он зависит от количества проданных билетов.

- Рейтинг помогает людям выбрать, как им лучше провести время. Туда попадают только самые популярные ивенты. При этом в топ-10 часто можно найти события для самых разных аудиторий и открыть для себя что-то новое, на то, что, возможно, до этого оставалось вне поле зрения, - сообщил руководитель Яндекс Афиши Дмитрий Субботин.

Уточняется, что рейтинг формируется автоматически. События, которые больше всего интересны людям, получают иконку с короной. Она сопровождает карточку мероприятия во всех разделах Яндекс Афиши. Иконка подсказывает, что спрос большой, а значит, стоит поторопиться с покупкой, потому что билеты быстро разбирают.

Удалось выяснить, что больше всего билетов покупают на музыкальные события. На них приходится больше половины покупок. На театральные спектакли приобретают примерно 22% билетов, а на третьем месте по продажам оказался стендап. На него идут 9% людей.

В топ-10 Краснодара по количеству дней оказались: концерт-шоу «Импровизация» и представление «Новогодняя фантазия-28. По следу таинственного Странника» пробыли в топе по 51 дню. Концерт группы «Кипелов» продержался на вершине 48 дней.