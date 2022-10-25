Школы Кубани не будут эвакуировать. Фото: оперштаб.

На Кубани распространяют фейковую информацию об эвакуации школ в Челябинскую область. В сети начал распространяться документ, который якобы подготовлен Управлением региональной безопасности Краснодарского края.

- Такие письма управление региональной безопасности края не готовило и не рассылало. Губернатор Кубани не раз подчеркивал, что в крае сохраняется стабильная обстановка. Никакой эвакуации не планируется, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что на конкретное решение оперштаба Кубани, созданного в соответствии с указом президента, нет указания. Только решением этого штаба может быть принято усиление мер безопасности.

Все школы региона были проинформированы, что данное письмо является фейком.