Проезд грузового транспорта к Керченской паромной ограничат. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября. Такое постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Исключения составят грузы военного назначения, фармацевтическая продукция, специальные грузы. Также скоропортящиеся товары, техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что весь остальной грузовой транспорт сможет проехать на Крымский полуостров по альтернативному сухопутному маршруту. Он проходит от Таганрога до Джанкоя.

Кроме того, для беспрепятственного провоза грузов будет организован «зеленый коридор». Он оснащен заправками. При этом останавливаться можно будет только на стационарных площадках отдыха и АЗС.

Ориентировочное время в пути от Новоазовска до Республики Крым составляет примерно 7 часов.