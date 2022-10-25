На территории лицея № 90 установили памятник Лермонтову. Фото: Денис Яковлев/krd.ru.

В Краснодаре установили памятник Лермонтову. Его открыли в Юбилейном микрорайоне на территории лицея № 90, названного в честь знаменитого поэта.

- Мы никогда не забываем тех, кто стоял у истоков образования нашего города. Поэтому много внимания уделяем не только сохранению культурного наследия, но и установке новых памятников выдающимся личностям. Тех, кто имеет отношение к нашему Отечеству, городу и краю, - сообщила председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.

Уточняется, что в городе всю неделю проходили торжественные мероприятия, посвященные памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. Они были приурочены ко дню рождения поэта. Открытие памятника стало вдвойне торжественным и знаковым для гостей, учащихся и учителей лицея № 90.