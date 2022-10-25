Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 18:00

В Краснодаре установили памятник Лермонтову

Его открыли на территории лицея № 90
Мария ЧАЛАЯ
На территории лицея № 90 установили памятник Лермонтову. Фото: Денис Яковлев/krd.ru.

На территории лицея № 90 установили памятник Лермонтову. Фото: Денис Яковлев/krd.ru.

В Краснодаре установили памятник Лермонтову. Его открыли в Юбилейном микрорайоне на территории лицея № 90, названного в честь знаменитого поэта.

- Мы никогда не забываем тех, кто стоял у истоков образования нашего города. Поэтому много внимания уделяем не только сохранению культурного наследия, но и установке новых памятников выдающимся личностям. Тех, кто имеет отношение к нашему Отечеству, городу и краю, - сообщила председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.

Уточняется, что в городе всю неделю проходили торжественные мероприятия, посвященные памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. Они были приурочены ко дню рождения поэта. Открытие памятника стало вдвойне торжественным и знаковым для гостей, учащихся и учителей лицея № 90.