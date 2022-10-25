Сотрудники больницы №1 приняли участие в акции «Своих не бросаем». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Врачи краевой больницы поучаствовали в акции «Своих не бросаем». Они перечислили деньги на специальный единый счет.

- Мы хотим помочь нашим солдатам, потому что знаем, как они рискуют. В помощи бойцам наши академики давно принимают участие. Все желающие сотрудники перечислили на специальный счет свою дневную зарплату. Я перевел свою зарплату за неделю, - сообщил академик РАН, главврач Краевой клинической больницы № 1 им. профессора С. В. Очаповского Владимир Порханов.

Уточняется, что в случае необходимости врачи и персонал медучреждения готовы снова принять участие в акции.

Акция «Своих не бросаем» направлена на поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции и их семей.