На Кубани с начала года пригородными поездами воспользовались более 12,7 млн человек

Фото; пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани с начала года пригородными поездами воспользовались более 12,7 миллиона человек. Это на 29% больше, чем в прошлом году.

- Всего с начала года этим видом перевозок воспользовались 24,6 миллиона пассажиров. Это на 19% больше, чем за такой же период 2021 года, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Уточняется, что в период с января по август более 4 миллионов человек проехали по маршруту Минеральные Воды — Кисловодск. Он стал самым популярным за этот период. Также большой ажиотаж наблюдался на маршруте Туапсе — Имеретинский курорт. По нему проехались 2,9 миллиона пассажиров. И Ростов — Таганрог с 2,8 миллиона пассажиров.