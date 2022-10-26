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НовостиОбщество25 октября 2022 22:09

На Кубани с начала года пригородными поездами воспользовались более 12,7 млн человек

Это почти на 30% больше, чем в прошлом году
Мария ЧАЛАЯ
Фото; пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото; пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани с начала года пригородными поездами воспользовались более 12,7 миллиона человек. Это на 29% больше, чем в прошлом году.

- Всего с начала года этим видом перевозок воспользовались 24,6 миллиона пассажиров. Это на 19% больше, чем за такой же период 2021 года, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Уточняется, что в период с января по август более 4 миллионов человек проехали по маршруту Минеральные Воды — Кисловодск. Он стал самым популярным за этот период. Также большой ажиотаж наблюдался на маршруте Туапсе — Имеретинский курорт. По нему проехались 2,9 миллиона пассажиров. И Ростов — Таганрог с 2,8 миллиона пассажиров.