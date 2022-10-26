Узнали, где будут отключения света в Сочи 26, 28 и 28 октября 2022 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 26, 27 и 28 октября не будет света по целому ряду улиц. Электроэнергию отключат в связи с проведением планово-предупредительных работ в течение нескольких часов с 7:00 до 19:00.

- Света не будет ул. Батайская, ул. Раевская; ул. Светогорская, ул. Витебская, ул. Рижская; с. Верхнениколаевское, с. Вардане-Верино, ул. Заречная, ул. Мостовая, ул. Кузнечная, ул. Веринская; ул. Витебская, ул. Вологодская, ул. Лавровая, ул. Приграничная, ул. Прогресс, ул. Светогорская, СТ «Норильск», ул. Попова. Также в селе Ермоловка; ул. Бакинская, ул. Каспийская, ул. Лесная, - сообщили в филиале «РоссетиКубань».

Уточняется, что электроэнергию отключат в поселке Солоники ул. Солоники, ул. Тихорецкая (частично). В ауле Лыготх ул. Убых, ул. Нарт, ул. Лыготх, ул. Адыгохабль, ул. Теучеж; ул. Фундучная (частично), ул. Павла Корчагина 4, ул. Пионерская (частично), ул. Комсомольская 19, ул. Красная (частично), пер. Ряжский (частично), ул. Павла Корчагина (частично), ул. Леселидзе (частично), ул. Джапаридзе (частично), СТ «Лесные поляны».

27 октября отключат свет на ул. Ахштырская, ул. Ильинская, ул. Кропоткинская, пер. Ахштырский, пер. Садовый; ул. Ивановская, ул. Витебская, ул. Вологодская, ул. Лавровая, ул. Приграничная, ул. Прогресс, ул. Светогорская, СТ Норильск, ул. Попова. Также в селе Ермоловка, ул. Мостовая, Кузнечная, пер. Ахунский (частично), пер. Юбилейный (частично), ул. Измайловская (частично) СТ"Калина", ул. Мучурина, ул. Совхозная, ул. Михайловская, ул. Верховская. Электроэнергии не будет в поселке Третья Рота, ул. Волковских партизан (частично), п. Верхнерусское лоо, п. Харциз Первый, п. Харциз Второй, п. Отрадное, п. Солох-аул, п. Солоники ул. Солоники, ул. Тихорецкая (частично).

Кроме того, с 22:00 27 октября до 06:00 28 октября отключат свет в микрорайоне Мамайка, р-он ул. Донская с прилегающими улицами, Сочинская Барановка, ул. Высокогорная, ул. Тимирязева, пер. Виноградный с прилегающими улицами, р-он ул. Виноградная (от ул. Калужская до мкр.Мамайка).

28 октября света не будет на улицах Краснофлотская и Камская.