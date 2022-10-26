Производитель косметики из Красной Поляны представит свою продукции на выставке в Москве

Производители косметики с Кубани представит свою продукции на выставке в Москве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производитель косметики из Красной Поляны представит свою продукцию на выставке в Москве. InSHARMexpo/InterCHARM пройдет с 26 по 29 октября в Крокус Экспо.

Также на выставке продемонстрируют свои решения в области парфюмерии и косметики производители и компании из Краснодара, Москвы, Кирова, Барнаула, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска, Архангельска, Омска и других городов России. Кроме того, поучаствуют в мероприятии кампании из Турции, Китая, Кореи, Ирана, Беларуси, Казахстана и других стран.

- Выставка является местом притяжения индустрии. Она помогает решать задачи, знакомиться с новыми людьми. Мы уверены, что вызовы, с которыми столкнулась индустрия красоты, объединят нас, откроют новые возможности для всех участников, - сообщила управляющий директор компании-организатора Анна Дычева-Смирнова.

Уточняется что вход на выставку будет абсолютно бесплатным. Это сделано для того, чтобы у каждого человека была возможность попасть на мероприятие. Чтобы попасть в павильон, необходимо будет просто зарегистрироваться.

Основными спикерами деловой программы мероприятия выбраны: президент Группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов, директор департамента разработок и исследований Natura Siberica Екатерина Брем, создательница бренда Russian beauty guru (RBG) и международный бьюти-эксперт Наталья Ракоч, директор по работе с клиентами Ipsos Ирина Васенкова, коммерческий директор направления «Красота и здоровье» Ozon Ольга Москвичева. Также кандидат наук и основатель косметического издательства Ostrikov Beauty Publishing Сергей Остриков, председатель Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова, тренд-эксперт французского тренд-бюро CARLIN Анастасия Котова, директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир» Анастасия Сидорина, руководитель направления по работе с новыми клиентами NielsenIQ Александр Сосновиков.