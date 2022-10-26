Погода в Адыгее 26 октября 2022: в республике осенняя прохлада

Узнали, какой будет погода в Адыгее 26 октября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 26 октября 2022.

В Майкопе 26 октября максимальная температура воздуха днем +16°C. Погода в этот день будет облачной, местами пройдут дожди. Ветер южный, 1 м/с. К вечеру температура опустится до +6°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +16°C. Ветер южный, 2 м/с. На протяжении дня осадков не предвидится. Ночью столбик термометра опустится до +3°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.