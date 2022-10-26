В Адыгее уровень газификации доведут до 97% к 2025 году

На данный момент уровень газоснабжения в республике достиг 94,7% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Адыгеи планируют к концу 2025 года поднять уровень газификации региона до 97%. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

- Общая протяженность газораспределительной системы в регионе составляет порядка 5 тысяч км, магистральных газопроводов - 625 км. К газовым сетям подключено 172,5 тысячи абонентов. Газоснабжение потребителей обеспечивают 27 газораспределительных станций (ГРС), - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - Однако пять из них, расположенные вблизи аула Хаштук, хутора Новый Сад, поселка Яблоновского, поселка Прикубанского и аула Тахтамукай, уже перегружены.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент уровень газоснабжения в республике достиг 94,7%. Поставлена задача в кратчайшие сроки реконструировать проблемные ГРС. А также усилить темпы подключения новых абонентов.