Более 160 учителей Кубани получили по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 160 учителей Кубани получили по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего премию получили 167 педагогов из 36 муниципалитетов. Учителя помогли подготовиться и набрать максимальный балл 197 участникам ЕГЭ. Из них семь выпускников набрали такое количество сразу по двум предметам. А одиннадцатиклассник из школы №12 Белоглинского района стал трехсотбалльником – он набрал по 100 баллов за работы по русскому языку, математике и информатике.

Лидерами по количеству педагогов, получивших премии, стали Краснодар, Армавир, Сочи, Новороссийск, Белореченский, Красноармейский, Лабинский, Северский, Славянский и Тихорецкий районы.

- Большинство из них преподают русский язык и литературу, историю, химию и математику. Сегодня нам важно поддерживать наших учителей, ведь именно они формируют будущее поколение Кубани, которое будет развивать наш край, - отметил глава региона.

Кроме премии учителям, подготовившим стобалльников ЕГЭ, в крае разработаны и другие меры поддержки педагогов. Это, например, работники, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, программа «Земский учитель», краевая выплата на улучшение жилищных условий в 1 миллион рублей.

А на получение премии одаренным школьникам поступило более 400 заявок. Принятые документы рассмотрит комиссия, а итоги озвучат до 1 декабря.

- Приятно, что ежегодно у нас растет число талантливых ребят, которые проявляют себя в различных сферах, олимпиадах, конкурсах. 100 лучших выпускников получат по 50 тысяч рублей, - отметил Вениамин Кондратьев.