Творческие коллективы Сочи выступают на ярмарках ко Дню народного единства

Коллективы исполняют русские-народные композиции, а также песни военных лет. Фото: администрация Сочи

В Сочи на ярмарках выходного дня начали выступать творческие коллективы. Мероприятия проводятся в преддверии Дня народного единства. Всего на курорте работают семь ярмарок и более 20 фермерских двориков.

– Муниципальные ярмарки являются зоной притяжения гостей и жителей города, так как на них можно купить свежую и качественную сельскохозяйственную продукцию по приятным ценам, - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

К слову, коллективы исполняют русские народные композиции, а также песни военных лет.