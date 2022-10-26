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НовостиОбщество26 октября 2022 6:19

Творческие коллективы Сочи выступают на ярмарках ко Дню народного единства

На курорте работают семь ярмарок выходного дня
Ангелина НАЗАРЧУК
Коллективы исполняют русские-народные композиции, а также песни военных лет. Фото: администрация Сочи

Коллективы исполняют русские-народные композиции, а также песни военных лет. Фото: администрация Сочи

В Сочи на ярмарках выходного дня начали выступать творческие коллективы. Мероприятия проводятся в преддверии Дня народного единства. Всего на курорте работают семь ярмарок и более 20 фермерских двориков.

– Муниципальные ярмарки являются зоной притяжения гостей и жителей города, так как на них можно купить свежую и качественную сельскохозяйственную продукцию по приятным ценам, - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

К слову, коллективы исполняют русские народные композиции, а также песни военных лет.