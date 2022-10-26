Светлана Ружило представит регион на федеральном этапе конкурса Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани выбрали лучшую швею. Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» стала сотрудница краснодарской фабрики Светлана Ружило. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Региональный этап прошел на базе Краснодарского политехнического техникума. В конкурсе участвовали швеи из Краснодара, Северского и Славянского районов. Конкурсная комиссия – представители отраслевого департамента, образовательных учреждений, руководители предприятий легкой промышленности – оценивала теорию и практику.

Победителем признана Светлана Ружило, второе место заняла сотрудница также краснодарской фабрики Анастасия Филиппова. Третьей в конкурсе стала Светлана Лакиза – швея предприятия Славянского района.

Теперь Светлана Ружило выступит на федеральном этапе конкурса. Он пройдет уже с 15 по 25 ноября в Калуге. Победителей и призеров наградят дипломами Министерства труда и соцзащиты РФ и премиями. Так, за первое место конкурсант получит 300 тысяч рублей, за второе - 200 тысяч, а за третье – 100 тысяч.

- Рассчитываем, что победитель регионального этапа достойно представит Кубань на федеральном уровне, и передовые наработки наших предприятий получат распространение по всей России, - отметил и. о. руководителя краевого департамента промышленной политики Владимир Мостовой.