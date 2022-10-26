Ремонт на поврежденном оползнем водопроводе в Сочи завершат до конца 26 октября

Для обеспечения жителей питьевой водой организован подвоз.

В Сочи в микрорайоне Мамайка специалисты водоканала всю ночь работали над устранением аварии на магистральном напорном коллекторе. На улице Ландышевой сошел оползень, который повредил водопровод диаметром 600 миллиметров.

- Для ремонта специалисты приняли решение о локальном временном ограничении. В итоге жители ряда домов на улицах в Центральном районе Сочи могли наблюдать перебои с водоснабжением, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

По поручению мэра города Алексея Копайгородского на месте работает оперштаб. Аварию ликвидируют 20 человек, задействовано 7 единиц техники. По предварительным данным, полностью стабилизировать подачу воды планируется до конца 26 октября.

Для обеспечения жителей питьевой водой организован подвоз.