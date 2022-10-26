Председатель СК РФ провел заседание по оказанию помощи детям, пострадавшим при стихийных бедствиях, терактах и вооруженных конфликтах

На заседании присутствовали представители новых субъектов России Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Председатель СК РФ провел заседание координационного совета по оказанию помощи детям, пострадавшим при гуманитарных катастрофах, стихийных бедствиях, терактах и вооруженных конфликтах. Александр Бастрыкин обозначил направления работы по защите прав детей, пострадавших при боевых действий в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областях и Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Глава СК РФ поприветствовал представителей новых субъектов страны, отметив мужество и терпение жителей. Он добавил, что теперь всем специалистам и заинтересованным лицам необходимо помочь в их интеграции в российское законодательство, особенно – в защите прав несовершеннолетних.

Как отмечено на заседании, с 2014 года СК РФ возбуждено почти 2 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима. В настоящее время ведомство взяло под шефство учреждения субъектов, которым оказывает гуманитарную помощь. Это Республиканский детский травматологический центр Донецка, Республиканская детская клиническая больница Луганска и Луганский дом ребенка.

Так, детям Донбасса и военнослужащим ранее направили шесть тонн помощи в рамках организованного ведомством автопробега «От Кузбасса до Донбасса». А с февраля по октябрь 2022 года СК РФ вместе с Минобороны РФ эвакуированы 253 детей, из них 121 ребенок – сироты. Ребятам оказывают медпомощь, отправляют их на отдых в реабилитационные центры и устраивают на учебу в учреждения СК РФ.

На заседании координационного совета ведомства также отметили работу с молодежью. Летом учащиеся учреждений СК РФ участвовали в третьем трудовом семестре и помогали в госпиталях и соцучреждениях.

- Это стало хорошим опытом для них и поддержкой людям, оказавшимся в сложной ситуации, - отметил Александр Бастрыкин.

Участники заседания выразили готовность оказывать помощь детям. Приняты конкретные предложения для защиты прав, жизни и здоровья несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.