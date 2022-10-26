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НовостиОбщество26 октября 2022 7:00

Южный транспортный форум пройдет в Сочи 2 ноября

На мероприятии обсудят модернизацию и развитие транспортной доступности
Ангелина НАЗАРЧУК
На трассе “Сочи Автодром” будет проходить конкурс водительского мастерства. Фото: администрация Сочи

На трассе “Сочи Автодром” будет проходить конкурс водительского мастерства. Фото: администрация Сочи

В Сочи пройдет Южный транспортный форум 2 ноября. На нем будут обсуждать темы, связанные с модернизацией и развитием транспортной доступности. Специалисты поднимут вопросы повышения безопасности обслуживания населения.

- Основной темой для обсуждения на форуме будет: законодательное регулирование развития транспортного комплекса новых территорий, - рассказали в пресс-службе Южного транспортного форума.

К слову, в этот же день на трассе “Сочи Автодром” будет проходить конкурс водительского мастерства. Водители продемонстрируют свое мастерство и профессионализм.