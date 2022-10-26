Уроки интернет-безопасности проводят в школах Сочи

Подобные занятия организуют в 10 регионах России. Фото: администрация Сочи

В школах Сочи на постоянной основе проводят уроки-безопасности. На занятиях ребятам рассказывают о том, как правильно нужно себя вести в интернете. Необходимо защищать персональные данные, чтобы не стать жертвой мошенников.

- В этом году мы обновили наши методические материалы, сделали отдельные памятки по разным проблемам, рискам, угрозам в сети, с которыми сталкиваются дети, – рассказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

К слову, уроки проводятся во всех учебных заведениях курорта. Подобные занятия организуют в 10 регионах России.