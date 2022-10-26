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НовостиОбщество26 октября 2022 7:11

В селе Преображенском Адыгеи появилась новая водопроводная сеть

На развитие сельских территорий увеличилось финансирование
Валерия ГОДОВНИКОВА
Вопрос водоснабжения местных жителей решен в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

Вопрос водоснабжения местных жителей решен в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красногвардейском районе Адыгеи появилась новая водопроводная сеть. Вопрос водоснабжения местных жителей решен в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

- Так, по программе в селе Преображенском Красногвардейского района завершено строительство очередной водопроводной сети, - рассказали в пресс-службе ЦУР Адыгеи. - Целью госпрограммы является повышение качества жизни сельского населения, а выделенные по ней средства в этом году составили более 1,5 млн рублей.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в 2022 году финансирование увеличилось в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. На данный момент в республиканских муниципалитетах идет строительство, реконструкция и капремонт.