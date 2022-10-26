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НовостиОбщество26 октября 2022 7:18

На Кубани водителю, насмерть сбившему велосипедистку, дали 5,5 года колонии

Мужчину также лишили прав на три года
Светлана ОВДЕЙ
Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

На Кубани водителю, насмерть сбившему велосипедистку, дали 5,5 года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Смертельное ДТП произошло в октябре 2020 года в Крыловском районе. Тогда 41-летний Шамхан Надуев проезжал на «Газели» по улице Кондратюка в станице Октябрьской. В какой-то момент он сбил велосипедистку – 52-летняя женщина ехала в попутном направлении.

После этого водитель сразу покинул место аварии. Он не помог пострадавшей женщине, оставил ее и не вызвал полицию и скорую. Позже велосипедистку госпитализировали с травмами, переломами и ушибами органов. Но спустя две недели пациентка скончалась.

- Преступление совершено в условиях неочевидности, однако в результате принятых мер на стадии предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовного дела, несмотря только на частичное признание вины, виновный привлечен к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Так, суд назначил водителю 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина также на три года лишен водительских прав.

- Приговор вступил в законную силу, - добавили в ведомстве.