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НовостиОбщество26 октября 2022 7:22

Отопление в санаториях, школах и детсадах Сочи дали 26 октября

В предгорных районах старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября
Ангелина НАЗАРЧУК
На территории всего Сочи отопление дадут 15 ноября.

На территории всего Сочи отопление дадут 15 ноября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи дали отопление в санаториях, школах и детсадах 26 октября. Все заявки, которые поступили от социальных учреждений, были обработаны в администрации.

- Готовность города к ОЗП подтвердил Ростехнадзор, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, в предгорных районах начало отопительного сезона запланировано на 1 ноября. На территории всего Сочи отопление дадут 15 ноября. Однако если среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимется выше +8 градусов, то тепло в дома поступит досрочно.