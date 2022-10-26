Отопление в санаториях, школах и детсадах Сочи дали 26 октября

На территории всего Сочи отопление дадут 15 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи дали отопление в санаториях, школах и детсадах 26 октября. Все заявки, которые поступили от социальных учреждений, были обработаны в администрации.

- Готовность города к ОЗП подтвердил Ростехнадзор, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, в предгорных районах начало отопительного сезона запланировано на 1 ноября. На территории всего Сочи отопление дадут 15 ноября. Однако если среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимется выше +8 градусов, то тепло в дома поступит досрочно.