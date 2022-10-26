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НовостиОбщество26 октября 2022 7:28

В Сочи ликвидировали аварию на поврежденном оползнем водопроводе

Вода появится в домах до конца 26 октября
Ангелина НАЗАРЧУК
После ликвидации аварии специалисты приступили к процессу наполнения системы водоснабжения. Фото: пресс-служба водоканала

После ликвидации аварии специалисты приступили к процессу наполнения системы водоснабжения. Фото: пресс-служба водоканала

В Сочи специалисты водоканала оперативно ликвидировали аварию на поврежденном оползнем водопроводе. Сель сошел на магистральный коллектор на улице Ландышевой.

- В ликвидации ситуации участвовали 20 человек и 7 единиц техники. Поставленные задачи выполнялись в круглосуточном режиме в крайне стесненных условиях, в том числе на сложном рельефе местности, - сообщили в пресс-службе МУП “Водоканал” Сочи.

После ликвидации аварии специалисты приступили к процессу наполнения системы водоснабжения. Как ранее сообщалось, вода появится в домах до конца 26 октября.