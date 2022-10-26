Шесть паромов выполнили 283 рейса Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 9 тысяч грузовиков перевезено с начала работы Керченской паромной переправы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Так, через Керченский пролив в обе стороны переправлено 20 172 пассажира, 9 783 грузовика и 131 железнодорожный вагон. Всего на переправе работает шесть паромов, которые уже выполнили 283 рейса.

В настоящее время погода не мешает судоходству.

- Средняя скорость южного ветра составляет 7,8 метра в секунду, порывами до 9,4 метра в секунду. В период до 21:00 26 октября по порту Керчь ожидается смена ветра с южного на юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером - дождь, - сообщили в Минтрансе РФ.

Напомним, уже с 27 октября проезд грузовиков к Керченской паромной переправе частично ограничат. Исключением станут грузы военного назначения, лекарств и специальные грузы. Также будет разрешен проезд транспорта со скоропортящимися товарами, техникой для восстановления инфраструктуры и отдельными видами социально значимых товаров первой необходимости.

Остальные грузовики смогут проехать в Крым по альтернативному сухопутному маршруту - от Таганрога до Джанкоя. А для беспрепятственного провоза грузов организуют «зеленый коридор» с заправками.