Сочи стал самым популярным авианаправлением в ноябрьские праздники

Туроператоры провели исследование. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи стал одним из самых популярных направлений для авиаперелетов в ноябрьские праздники. Туроператоры провели исследование. Курорт вошел в топ-3 востребованных авианаправлений.

Сочи расположился на третьем месте. К слову, за последний год в два раза увеличилась популярность и зарубежных направлений. Многие россияне рассматривают для отдыха страны Средней Азии, Закавказья и Сербии.

- По России на данный момент планируют перелеты в 75% случаев. Среди внутрироссийских направлений по спросу лидируют: Москва (27% от всех бронирований авиабилетов по стране), Санкт-Петербург (12%) и Сочи (10%), - рассказали туроператоры.