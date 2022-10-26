Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 октября 2022 7:56

В Сочи семья мобилизованного получит 50 тысяч рублей при рождении ребенка

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр Сочи принял решение ввести дополнительные меры поддержки для мобилизованных и их семей. Фото: администрация города

Мэр Сочи принял решение ввести дополнительные меры поддержки для мобилизованных и их семей. Фото: администрация города

Мэр Сочи принял решение ввести дополнительные меры поддержки для мобилизованных и их семей. На базе Дома молодежи организовали режим единого окна и колл-центра заявок на оказание помощи.

- Каждая мама, супруга, сестра, дети должны быть уверены - мы оперативно будем решать все проблемы родных наших бойцов. С каждой семьей на связи, наши защитники должны знать, что дома все хорошо, все родные и близкие окружены заботой и вниманием, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, администрация планирует организовать бесплатный проезд для детей мобилизованных мужчин. Также из городского бюджета будут компенсировать питание не только в детских садах, но и школах.

Мэр Сочи заявил, что семья мобилизованного получит единовременную выплату в 50 тысяч рублей, если родится ребенок.