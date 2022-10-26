Аэропорт Сочи переходит на осенне-зимнее расписание с 30 октября

Расписание будет действовать с 30 октября 2022 по 25 марта 2023 года. Фото: Олег УМАРОВ

Аэропорт Сочи переходит на осенне-зимнее расписание. Оно будет действовать с 30 октября 2022 по 25 марта 2023 года.

- В новом расписании вас ждут полеты из Южного хаба по 58 внутренним и 19 международным направлениям и еще больше новых рейсов! - сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

К слову, впервые из международного аэропорта Сочи в зимний период будут выполнять рейсы в Египет. Также самолеты планируют летать в Дубай. Увеличится объем перевозок по направление в Ереван.

Помимо утвержденных рейсов и направлений полетов, ведется активная работа по привлечению новых перевозчиков и открытию новых направлений полетов из аэропорта Сочи.