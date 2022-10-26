В Краснодаре прошло заседание по вопросам помощи мобилизованным жителям и членам их семей Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Общественная палата Краснодара планирует подписать соглашение с палатами ДНР и ЛНР. Об этом сообщили на заседании Политического консультативного совета по вопросам помощи мобилизованным жителям и членам их семей.

Как отметили на совещании, соглашение поможет обеспечить взаимодействие в вопросах демократических принципов развития гражданского общества, укреплении культурных связей и духовных ценностей, интересов граждан, некоммерческих организаций и общественных объединений краевого центра и республик.

В сентябре мэрия запустила проект по объединению и сплочению гражданского общества. По словам начальника по делам молодежи Сергея Мальцева, такие технологии, как рефлексивные обсуждения, онлайн-опросы, аналитика социальных сетей помогают налаживать обратную связь с жителями и понять эффективность патриотической работы.

Реализация проекта стартовала с создания в октябре штаба для помощи военнослужащим, мобилизованным и их семьям #МЫВМЕСТЕ. Организаторы принимают адресные заявки на оказание бытовой помощи - например, уход за пожилыми, присмотр за маленькими детьми. Кроме того, на базе Центра проводится обучение по оказанию первой помощи.

- В первый день работы в Центр обратились 8 человек, которым было оказано 13 услуг, а на его горячую линию поступило около 70 звонков. Обратившиеся успели отметить удобство собранных в одном месте мер поддержки, которые можно получить одномоментно, - отметила директор городского Центра молодежной политики и координатор штаба Ирина Косинкова.