Пенсионеры Кубани переходят с кнопочных телефонов на смартфоны

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Жители региона старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. Сейчас смартфонами в крае пользуются два из трех пенсионеров. Данными о предпочтениях возрастных краснодарцев поделились специалисты по big data МегаФона.

В октябре 2022 года рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения абонентов выглядит следующим образом:

1. Samsung Galaxy A12;

2. Xiaomi Redmi 9A;

3. Xiaomi Redmi 9C NFC;

4. Samsung Galaxy A10;

5. Xiaomi Redmi 9 NFC.

За год доля владельцев смартфонов среди пенсионеров выросла с 60 до 66%. Соответственно, увеличился и объем мобильного трафика немолодых краснодарцев, которые на данный момент ежемесячно прокачивают более 160 терабайт. Этого хватит на просмотр 35 тысяч серий любимого сериала.

Особенно охотно в онлайн выходят женщины, доля которых среди пользователей 60+ составляет 72%. Кроме того, они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 44% дольше, чем ровесники-мужчины. Если говорить о населенных пунктах, то здесь впереди жители крупных городов края, а также станиц Крыловской и Кущевской.

«Число интернет-пользователей среди пенсионеров растет год от года. Статистика показывает, что они активно осваивают технологии: за год потребление трафика на одного пользователя выросло на 10%. Мы, со своей стороны, учитываем их потребности — улучшаем покрытие в малых населенных пунктах, где чаще живет старшее поколение, развиваем сеть дистрибуции, чтобы сим-карту можно было купить в любой точке региона, а также предлагаем специальные условия на тарифы», — комментирует директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

В салонах МегаФона предоставляют бессрочную скидку 20% на услуги связи при наличии у абонента пенсионного удостоверения.