Проект будущей школы на 825 мест Фото: krd.ru

Школу на 825 мест построят по улице Константина Образцова в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В трехэтажном учреждении подготовят 33 кабинета для учеников с 1-го по 11-й классы. Кроме того, в школе подготовят медпункт, спортивный зал, библиотеку, столовую на 413 мест, два актовых зала на 100 и 390 мест и спортивный сектор во дворе.

- Жители Фестивального микрорайона очень ждали, когда начнется строительство. Долго решались земельно-правовые вопросы, но, наконец, мы можем начать работы и сдержать наше обещание перед горожанами, - сказал и. о. директора департамента строительства Краснодара Александр Мадовский.

Достроить новое учреждение планируют в 2024 году. Всего в краевом центре возводят 17 школ на 21 тысячу мест.