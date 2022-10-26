На Кубани за сутки выявили 126 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 126 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 8 детей, самому младшему из которых 6 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 52 положительных результата, в Северском районе - 9, в Абинском районе - 8, в Сочи – 6, в Армавире – 5 жителей, в Геленджике, Апшеронском и Белоглинском муниципалитетах - по 4.

В Горячем Ключе прибавилось 3 пациента, в Анапе, Белореченском, Динском, Кавказском, Кореновском, Красноармейском, Курганинском, Кущевском, Славянском районах - по 2, в Новороссийске, Брюховецком, Выселковском, Гулькевичском, Ейском, Калининском, Крымском, Мостовском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Темрюкском, Тимашевском муниципалитетах – по одному.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять человек. За последние сутки с выздоровлением выписаны 206 пациентов.