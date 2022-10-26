В больницах остаются восемь пострадавших Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Двоих пострадавших после крушения самолета выписали из Ейской больницы. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время под наблюдением врачей остаются восемь человек. Так, два пациента в состоянии средней степени тяжести продолжают лечение в Ейской центральной районной больнице. Один ребенок в тяжелом состоянии находится в Детской краевой клинической больнице.

В Краевой клинической больнице № 1 помощь оказывают четверым пострадавшим, в том числе ребенку. Одна беременная женщина находится в перинатальном центре Краснодара.

- Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления, - сообщили в оперативном штабе региона.

Уточняется, что также амбулаторно врачи наблюдают еще одного человека.