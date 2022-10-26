В Геленджике посадят более 210 тысяч цветов

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В городе-курорте началась традиционная для осени высадка цветов. В этом году на клумбах появится более 210 тысяч декоративных растений.

Как рассказали в пресс-службе Геленджика, ежегодно проводится так называемая двойная высадка. Глубже в грунт помещают луковичные растения, среди которых тюльпаны, гиацинты и так далее, а на поверхности — виолу и декоративную капусту.

Озеленители используют подобную технологию для того, чтобы весной и осенью клумбы города-курорта были цветущими и красивыми.

Сейчас жителей и гостей Геленджика радуют голубые, красные, фиолетовые, синие виолы. Их дополнят декоративной капустой желтого и красного оттенков. Весной же, когда эти растения отцветут, взойдут ранее глубоко посаженные луковичные.

- Площадь засаживаемых клумб превышает 4,5 тысячи квадратных метров. На них будет высажено 100 тысяч кустиков виолы, 50 тысяч декоративной капусты, 60 тысяч луковичных. Озеленители планируют к началу ноября завершить осеннюю высадку цветов, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.