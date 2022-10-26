Жителя Геленджика оштрафовали на 550 тысяч рублей за незаконную вырубку кустов кизила Фото из архива КП

Жителя Геленджика оштрафовали на 550 тысяч рублей за незаконную вырубку кустов кизила. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В августе 2021 года мужчина спилил в лесном массиве поселка Архипо-Осиповка на территории памятника природы регионального значения «Бор сосны крымской Беттинский» шесть сырорастущих кустов кизила. При этом документов на вырубку растений он не получал. Ущерб лесному фонду составил более 122 тысяч рублей.

В суде мужчина полностью признал вину и во всем раскаялся.

- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 550 тысяч рублей. Также с Иброхимова в пользу РФ взыскано 122 тысячи 826 рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.