Новый спортивный зал построят в Темрюкском районе Кубани

Он появится в поселке Сенном на улице Мира, 26. Фото: администрация региона

В Темрюкском районе Кубани построят новый спортивный зал. Он появится в поселке Сенном на улице Мира, 26.

- Одноэтажное здание общей площадью около 800 квадратных метров будет состоять из спортзала со снарядной, раздевалок, тренерской комнаты, медицинского пункта и инвентарной комнаты, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, в новом спортзале можно будет играть в волейбол и баскетбол. Здесь начнут проводить мастер-классы по казачьим играм, спортивному туризму и теннису.

Строительство планируют завершить в 2023 году.