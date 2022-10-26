Новую мастерскую открыли в Лабинском аграрном техникуме по нацпроекту

В новой мастерской студенты смогут проходить полноценную практику. Фото: администрация региона

На Кубани в Лабинском аграрном техникуме открылась новая мастерская. Ремонт помещения и его оснащение выполнили по нацпроекту. На мастерскую выделили из краевого бюджета 9 миллионов рублей.

- Мастерскую оснастили аппаратом для сварки оптических волокон, минирефлектометром, визуальным локатором повреждений, извещателем утечки воды, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В новой мастерской студенты смогут проходить полноценную практику. Здесь оборудовали шесть рабочих мест. К слову, было закуплено 329 единиц и комплектов учебно-производственного оборудования.