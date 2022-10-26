Парень переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре трамвай сбил 17-летнего парня на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне, 25 октября, ближе к 8:30. Трамвай, которым управляла 27-летняя женщина, проезжал по улице Московской со стороны Ангарской в сторону Солнечной. В этот момент на пути состава появился электросамокат с 17-летним парнем. Он переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда трамвай сбил его.

- В результате ДТП пострадал пешеход, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.